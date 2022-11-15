Оля Цибульська поділилася, що для неї особливі відчуття показувати місце свого дитинства синові.

Як повідомляє Politeka.net, українська артистка Оля Цибульська народилася у Радивилові Рівненської області. Днями разом із сином Нестором вона вирішила відвідати рідне місто та зустрітися з рідними, які там живуть. На своїй сторінці в Instagram-Stories співачка провела екскурсію та показала місця, де провела своє дитинство.

Оля Цибульська поділилася, що для неї особливі відчуття показувати місце свого дитинства синові. Тому вона взяла Нестора на прогулянку і розповідала йому про кожен пам'ятний куточок свого життя.

"Особливий вайб приїхати в таке місце і таке місто зі своїм сином уже і бути там, де мама була маленькою, ходила до школи, планувала щось, грала в якісь ігри", - поділилася артистка.

Виконавиця побувала у дворі гуртожитку, де колись жила з батьками, та показала рідне подвір'я. Також Оля Цибульська поділилася спогадами про своє "сакральне місце" - яблуню на задньому дворі школи, куди вона приходила за яблуками на перерві.

"Я знаю тут кожну вулицю, кожну стежку в лісі. Ось він найщасливіший двір дитинства", - розповіла Оля Цибульська.

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