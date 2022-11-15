Как сообщает Politeka.net, украинская артистка Оля Цибульская родилась в Радивилове Ровенской области. На днях вместе с сыном Нестором она решила посетить родной город и встретиться с родными, которые там живут. На своей странице в Instagram-Stories певица провела экскурсию и показала места, где провела свое детство.
Оля Цибульская поделилась, что для нее особые ощущения показывать место своего детства сыну. Потому она взяла Нестора на прогулку и рассказывала ему о каждом памятном уголке своей жизни.
"Особый вайб приехать в такое место и такой город со своим сыном уже и походить там, где мама была маленькой, ходила в школу, планировала что-то, играла в какие-то игры", — поделилась артистка.
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Исполнительница побывала во дворе общежития, где когда-то жила с родителями, и показала родной двор. Также Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о своем "сакральном месте" — яблоне на заднем дворе школы, куда она приходила за яблоками на перемене.
"Я знаю здесь каждую улицу, каждую тропу в лесу. Вот он самый счастливый двор детства", — рассказала Оля Цибульская.
Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.