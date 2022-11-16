Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Саліванчук завжди акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу успішна жінка.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка вирішила висловитися про сенс життя та звернулася до українців із важливим закликом. Зірка також показала ефектний кадр із нової фотосесії, на якому вона з яскравим макіяжем позує в стильному брючному костюмі та демонструє розкішні форми в глибокому декольте.

"Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем!!! Благаю, не чекайте закінчення війни, воно точно буде, але зараз треба насолоджуватись життям кожну хвилину🙏🏻💙💛", — пише Саліванчук.

На публікацію відреагувала колега Ганни по ситкому "Одного разу під Полтавою" від "Квартал 95" Ірина Сопонару, залишивши під постом "😍😍😍".

Шанувальники також засипали актрису компліментами: "Прекрасна Анна!", "Анна, ти просто SUPER😍".

Раніше Саліванчук розповіла про три правила людського щастя. По-перше, для щастя, треба прийняти себе як є. По-друге, треба зрозуміти, що саме приносить задоволення в житті. По-третє, на думку артистки, для щастя треба жити сьогоднішнім днем.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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