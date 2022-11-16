Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка решила высказаться о смысле жизни и обратилась к украинцам с важным призывом. Звезда также показала эффектный кадр из новой фотосессии, на котором она с ярким макияжем позирует в стильном брючном костюме и демонстрирует роскошные формы в глубоком декольте.

"Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем!!! Умоляю, не ждите окончания войны, оно точно будет, но сейчас надо наслаждаться жизнью каждую минуту", – пишет Саливанчук.

На публикацию отреагировала коллега Анны по ситкому "Однажды под Полтавой" от "Квартал 95" Ирина Сопонару, оставив под постом "😍😍😍".

Поклонники также засыпали актрису комплиментами: "Прекрасная Анна!", "Анна, ты просто SUPER😍".

Ранее Саливанчук рассказала о трех правилах человеческого счастья. Во-первых, для счастья, нужно принять себя как есть. Во-вторых, надо понять, что именно доставляет удовольствие в жизни. В-третьих, по мнению артистки, для счастья нужно жить сегодняшним днем.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.