За минулий рік, під час участі у шоу "Танці з зірками" та після цього, артистка змогла скинути 30 кілограмів. Шанувальники й досі обговорюють її приголомшливе схуднення. В інтерв'ю ТСН Олександра Зарицька розповіла, чи підтримує фізичну форму зараз.
"Навколо мене стільки експертів, які уважно стежать за моєю вагою, що у мене немає потреби зважуватись. Всю інформацію завжди можна прочитати в коментарях під моїми фото", — заявила співачка та засміялася.
Як зізнається Олександра, насправді зараз, у розпал повномасштабної війни рф проти України, тема схуднення її взагалі не хвилює.
"Я живу однією великою мрією. Я працюю для неї з нашою чудовою командою гурту KAZKA. Я повністю віддана їй. Але впевнена, що одного дня якісь рутинні справи та питання моєї ваги знову стануть важливим. Я так чекаю на цю мить! Адже це означатиме, що ми перемогли й далі живемо звичайнісінькими людськими турботами", — наголосила Зарицька.
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На початку року Олександра Зарицька розповідала, що завдяки постійним фізичним навантаженням на проекті "Танці зі зірками" вона скинула перші 20 кг, але й після вильоту з шоу не забула про спорт та правильне харчування, скинувши ще 10 кг.
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