За прошлый год, во время участия в шоу "Танці з зіркаами" и после этого, артистка смогла сбросить 30 килограммов. Поклонники до сих пор обсуждают ее потрясающее похудение. В интервью ТСН Александра Зарицкая рассказала, поддерживает ли физическую форму сейчас.

"Вокруг меня столько экспертов, которые внимательно следят за моим весом, что у меня нет необходимости взвешиваться. Всю информацию всегда можно прочитать в комментариях под моими фото", — заявила певица и засмеялась.

Как признается Александра, на самом деле сейчас, в разгар полномасштабной войны рф против Украины, тема похудения ее вообще не волнует.

"Я живу одной большой мечтой. Я работаю для нее с нашей замечательной командой группы KAZKA. Я полностью отдана ей. Но уверена, что однажды какие-то рутинные дела и вопросы моего веса снова станут важным. Я так жду этот миг! Ведь это будет означать, что мы победили и дальше живем самыми обычными человеческими заботами", — подчеркнула Зарицкая.

В начале года Александра Зарицкая рассказывала, что благодаря постоянным физическим нагрузкам на проекте "Танці з зірками" она сбросила первые 20 кг, но и после вылета из шоу не забыла о спорте и правильном питании, сбросив еще 10 кг.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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