Нещодавно артистка перестала приховувати свої стосунки від публіки. Її обранцем став музикант та motion-дизайнер українського гурту Hawx Павло Тараненко. В інтерв'ю ТСН Олександра Зарицька розповіла трохи про свій новий роман.

"Я з тих зануд, які не люблять особливо розповідати про особисте життя. Звісно, я жива людина, досить емоційна. Інколи, в моменти щастя, мені хочеться запостити красиве фото або змонтувати спільний ТікТок. Але в стосунках я обираю приватність і тишу, аби зберегти цю особисту таємницю тільки для нас двох. Тому — поки жодних подробиць. Але я не зарікаюсь! Можливо, скоро захочу розповісти більше", — зізнається артистка.

У жовтні Зарицька поділилася з шанувальниками романтичним фото, зробленим на відпочинку в Карпатах, на якому вона лежить у ліжку в обіймах Тараненка.

"Люблю тебе сильно❤️❤️❤️", — відповів Павло в коментарях.

Додамо, раніше Олександрі Зарицькій приписували роман із її партнером по шоу "Танці з зірками" Юрієм Мєшковим. Хореограф відверто зізнавався, що знаменитість йому дуже подобається, вона, нібито, теж відповідала взаємністю, але офіційно цей роман не підтверджувала.

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