Недавно артистка перестала скрывать свои отношения от публики. Ее избранником стал музыкант и motion-дизайнер украинской группы Hawx Павел Тараненко. В интервью ТСН Александра Зарицкая рассказала немного о своем новом романе.

"Я из тех зануд, которые не любят особо рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТикТок. Но в отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь. Возможно, скоро захочу рассказать больше", — признается артистка.

В октябре Зарицкая поделилась с поклонниками романтическим фото, сделанным на отдыхе в Карпатах, где она лежит в постели в объятиях Тараненко.

"Люблю тебя сильно❤️❤️❤️", - ответил Павел в комментариях.

Добавим, ранее Александре Зарицкой приписывали роман с ее партнером по шоу "Танцы со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф откровенно признавался, что знаменитость ему очень нравится, она якобы тоже отвечала взаимностью, но официально этот роман не подтверждала.

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