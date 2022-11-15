Як повідомляє Politeka.net, однією зі співачок, які виступають на підтримку України на благодійних концертах по Європі, стала Юлія Саніна - солістка рок-гурту "The Hardkiss". Нещодавно музиканти побували у Варшаві, де виступили у рамках благодійного турне. Яскравий образ солістки гурту привернув до себе увагу глядачів. Кадри з'явилися на сторінці Юлії в Instagram.

Юлія Саніна постала на сцені в по-справжньому соковитому яскравому сміливому образі – квітчастий костюм, що складається з яскравої строкатої куртки та такого ж низу – їх доповнив топ.

Найяскравішою родзинкою образу, яка привернула увагу до співачки, стали штани палаццо. Стилісти артистки зі звичайних чорних штанів зробили справжній витвір мистецтва, нашивши на одну із штанин яскраві краватки, які переливались під час руху солістки рок-гурту "The Hardkiss ".

Юлія Саніна доповнила виразний лук масивними аксесуарами – сріблястими ланцюгами, великими кулончиками та довгими сережками. Макіяж – максимально темний та зухвалий – чорні тіні та помада глибокого темно-синього відтінку. Що стосується зачіски, то тут Юлія Саніна просто розпустила волосся, зачесавши локони назад. "Юля, ти космос" - ось як можна охарактеризувати весь образ виконавиці.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.



