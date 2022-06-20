Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно рассказывала о сорванном из-за войны концерте в Украине на НСК "Олимпийский", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда рассказала о первом концерте благотворительного тура в Польше.

В своем микроблоге Юлия опубликовала яркое фото с участниками группы The Hardkiss, на котором все они запечатлены в ярких сценических образах. Больше всего бросается в глаза наряд самой вокалистки – на ней красный пиджак с металлическими элементами, на лице яркий макияж, а волосы заплетены в необычные косички.

В подписи к публикации Санина написала, что следующий концерт состоится в польском городе Познань, и именно там ее могут увидеть украинцы, которые сейчас живут в Польше. "Краков, спасибо за безумные эмоции. До слез. Благотворительный тур начат. Сегодня Познань. Билеты на thehardkiss.com". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артистки с группой, благодаря их за концерты.

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