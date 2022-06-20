Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно рассказывала о сорванном из-за войны концерте в Украине на НСК "Олимпийский", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда рассказала о первом концерте благотворительного тура в Польше.
В своем микроблоге Юлия опубликовала яркое фото с участниками группы The Hardkiss, на котором все они запечатлены в ярких сценических образах. Больше всего бросается в глаза наряд самой вокалистки – на ней красный пиджак с металлическими элементами, на лице яркий макияж, а волосы заплетены в необычные косички.
В подписи к публикации Санина написала, что следующий концерт состоится в польском городе Познань, и именно там ее могут увидеть украинцы, которые сейчас живут в Польше. "Краков, спасибо за безумные эмоции. До слез. Благотворительный тур начат. Сегодня Познань. Билеты на thehardkiss.com". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артистки с группой, благодаря их за концерты.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война: "К сожалению..."
"Слышали нашу арту": ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения
Зеленский анонсировал решающую неделю для Украины: "Одна из самых важных с 1991 года"
Без отца остались трое детей: война унесла жизнь командира, защищавшего страну до последнего
Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина показала, какой ужас случился с ее спиной на отдыхе в Хорватии: "Конкретно...".
Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан пошла на кардинальные перемены после расставания: "У меня это впервые...".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" обратилась к близкому мужчине: "Кто бы мог подумать, что нас разлучит война?".