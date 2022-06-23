Новый актуальный пост появился на странице группы в Инстаграм. Сейчас The Hardkiss, как и многие другие украинские исполнители, активно ездят по разным странам, выступая там с благотворительными концертами в поддержку Украины. На этот раз музыканты провели концерт в Праге.

«Украинская музыка сегодня раздается на весь мир. Мы не дадим захватчикам уничтожить нашу культуру. Мы будем нести ее громко, с поднятым флагом», - написали артисты.

Они также поделились снимками с концерта. На первом фото группа позировала в полном составе. Отдельно выделялась солистка коллектива Юлия Санина, которая была одета в патриотичную футболку в цветах украинского флага.

На втором снимке исполнительница была уже одна. На ней был оригинальный красно-черный наряд, цвета которого перекликались с цветами длинных черно-красных косичек на голове Саниной.

Поклонники группы тут же отреагировали на этот пост.

«спасибо вам за то, что защищаете и ведете информационный бой за нашу Украину. любим и очень скучаем по вам!», «Очень рада вас видеть. спасибо за все, что вы делаете, потому что все это огромный вклад в развитие украинского», «Вы таки молодцы что несёте украинскую музыку в мир», «Мурашки от вашей речи на сцене»,- пишут люди.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика призналась, как ей аукнулась популярность.

Как сообщала Politeka, Пономарев после разлуки удивился тому, как "вымахал" его сын.

Также Politeka писала, что Гросу на высоченных каблуках раздала детям мороженное, видео.