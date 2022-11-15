Как сообщает Politeka.net, одной из певиц, выступающих в поддержку Украины на благотворительных концертах по Европе, стала Юлия Санина - солистка рок-группы "The Hardkiss". Недавно музыканты побывали в Варшаве, где выступили в рамках блашотворительного турне. Яркий образ солистки группы привлек к себе внимание зрителей. Кадры появились на странице Юлии в Instagram.

Юлия Санина предстала на сцене в по-настоящему сочном ярком смелом образе – цветастый костюм, состоящий из яркой пестрой куртки и такого же низа – их дополнил топ.

Самой яркой изюминкой образа, которая привлекла внимание к певице, стали брюки палаццо. Стилисты артистки из обычных черных брюк сделали настоящее произведение искусства, нашив на одну из штанин яркие галстуки, которые переливались при движении солистки рок-группы "The Hardkiss".

Юлия Санина дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – серебристыми цепями, крупными кулончиками и длинными серьгами. Макияж – максимально темный и дерзкий – черные тени и помада глубокого темно-синего оттенка. Что касается прически, то тут Юлия Санина просто распустила волосы, зачесав локоны назад. "Юля, ты космос" - вот, как можно охаректизировать весь образ исполнительницы.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.



