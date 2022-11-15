Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила згадати перед настанням холодів про свій зимовий та романтичний кліп з минулого. Артистка привернула увагу одразу й квітучим зовнішнім виглядом, підібравши досить модне на той час вбрання.

«Бути у студії з LL було круто!! Ось невелике повернення на той час, коли ми разом писали і записували #AllIHave ✨ #FromTheArchives #20yearsofTHISISMETHEN #Throwback #MusicMonday» - написала Лопес і показала, як вона привертала увагу 20 років тому.

У мережі поспішили обговорити Дженніфер та її зовнішній вигляд.

«Це на повторі, завжди ✨; Не можу уявити 00 без цієї пісні🥹; Я живу цією ностальгією 😊; Нам потрібно більше таких пісень. Настав час зробити частину 2 для цього альбому; Спогади🥺🥺; Я був одержимий цією піснею; Ти моє все, що у мене є ❤️; Одна з моїх улюблених пісень та кліпів 😍😍; Так багато спогадів».

Зазначимо, Лопес хоч і не показує на сімейних фото свого чоловіка Бена Аффлека, вона все ж таки всіляко присвячує йому композиції з минулого, згадує про їхню першу помолку і розповідає про це в інтерв'ю.

Так, цього разу Лопес на своїй сторінці в соцмережі опублікувала кілька нових знімків, де засвітилася в особливій прикрасі, присвяченій її чоловікові.

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