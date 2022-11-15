Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила вспомнить перед наступлением холодов о своем зимнем и романтичном клипе из прошлого. Артистка привлекла внимание сразу и цветущим внешним видом, подобрав довольно модные в то время наряды.

«Быть в студии с LL было круто!! Вот небольшой возврат к тому времени, когда мы вместе писали и записывали #AllIHave ✨ #FromTheArchives #20yearsofTHISISMETHEN #Throwback #MusicMonday» - написала Лопес и показала, как она привлекала внимание 20 лет назад.

В сети поспешили обсудить Дженнифер и ее внешний вид.

«Это на повторе, всегда ✨; Не могу представить 00-е без этой песни🥹; Я живу этой ностальгией 😊; Нам нужно больше таких песен. Пришло время сделать часть 2 для этого альбома; Воспоминания🥺🥺; Я был одержим этой песней; Ты мое все, что у меня есть ❤️; Одна из моих любимых песен и клипов 😍😍; Так много воспоминаний».

Отметим, Лопес хоть и не показывает на семейных фото своего супруга Бена Аффлека, она все же всячески посвящает ему композиции из прошлого, вспоминает об их первой помолке и рассказывает об этом в интервью.

Так, в этот раз Лопес на своей странице в соцсети опубликовала несколько новых снимков, где засветилась в особенном украшении, посвященному ее мужу.

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