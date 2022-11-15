Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна займається фондом, створеним для українців, а також активно працює над проектом допомоги постраждалим жінкам та їхнім дітям. Цього разу ведуча представила одну із найскладніших історій українки та її родини.

«Це ще одна історія ще однієї Незламної мами 💔 Історія Олени розбиває серце. Історія Олени — це великий жах, який змушений переживати за війну тисячі українських жінок.

Ми не можемо стояти осторонь такого. Наша мета, мета проекту # Незламна Мама, відродити життя кожної з таких жінок. Бо жодна з них, НІЯКА, не заслуговує на те, що впало на їхні плечі.

Наш табір #Незламна Мама вже півроку допомагає жінкам і дітям, які найбільше постраждали від війни. Ми знаємо, доки існують такі історії, ми не маємо права зупинятися! Все, що ми маємо, це відродити наших жінок, відродити їхнє майбутнє, відродити майбутнє нашої країни!» – висловилася Марія.

Після деяких фото недоброзичливці ведучої засипали її гнівними словами, але Марія мовчати не відповіла.

Так виглядає агонія «милих» російських ватних матусь. Ось ви пишіть, як я такі вкидання витримую взагалі? Ви що, мене це навіть не чіпає взагалі - їх стільки, що це тримає мене в усвідомленні, яка нах*ен проплавлена ​​вата ця нація» - висловилася Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.