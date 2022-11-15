Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина занимается фондом, созданным для украинцев, а также активно работает над проектом для помощи пострадавшим женщинам и их детям. В этот раз ведущая представила одну из сложных историй украинки и ее семьи.

«Это еще одна история еще одной Несокрушимой мамы💔 История Елены разбивает сердце. История Елены — это большой ужас, вынужденный переживать за войну тысячи украинских женщин.

Мы не можем стоять в стороне от такого. Наша цель, цель проекта #Несокрушимая Мама, возродить жизнь каждой из таких женщин. Ибо ни одна из них, НИКАКАЯ, не заслуживает того, что упало на их плечи.

Наш лагерь #Несокрушимая Мама уже полгода помогает женщинам и детям, наиболее пострадавшим от войны. Мы знаем, пока существуют такие истории, мы не вправе останавливаться! Все, что мы имеем, это возродить наших женщин, возродить их будущее, возродить будущее нашей страны!» - высказалась Мария.

После некоторых фото недоброжелатели ведущей засыпали ее гневными словами, но Мария молчать не стала в ответ.

«Так выглядит агония «милых» русских ватных мамочек. Вот вы пишите, как я такие вбросы выдерживаю вообще? Вы что, меня это даже не трогает вообще – их столько, что это держит меня в осознании, какая нах*ен проплавленная вата эта нация» - высказалась Мария.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.