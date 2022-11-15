Українська співачка Еліна Іващенко, яка стала популярною після перемоги в проектах "Голос.Діти" та "Х-Фактор", а також спільного хіта з Олегом Винником, повідомила про трагедію.

Еліна Іващенко народилася 2002 року в місті Бровари Київської області України. Дівчина є сиротою, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем.

15 листопада на своїй сторінці в Instagram 20-річна артистка повідомила трагічну звістку: помер її дідусь. У сторіс Еліна розмістила архівне фото з відпочинку, на якому ще дитиною позує разом з бабусею та дідусем.

"Мій дідусь... Сьогодні пішов у вічність не тільки ти, а й моє дитинство...", — зворушливо підписала світлину Іващенко.

Крім того, співачка опублікувала лаконічний пост, у якому під чорним тлом написала просто "Діду...".

Шанувальники зірки "Х-фактора" та "Голос країни" в коментарях висловлюють їй свої співчуття та підтримку:

"Щиро співчуваю тобі😢 Тримайся. Царство небесне твоєму дідусеві🙏🕯️";

"Боже. Як же боляче. У Вас був чудовий Дід. Мене теж виростили дід та бабуся. Співчуваю Вам";

"Царство небесне! Вічний спокій....";

"дуже боляче це чути..співчуваю тобі..тримайся";

"Пам'ятаю ще з "Голосу.Діти", коли він сидів і вболівав за тебе. Царство йому небесне".

Додамо, Еліна Іващенко стала популярною після того, як у 2016 році прийшла на проект Голос.Діти-3, щоб здійснити мрію своєї матері. Її не стало, коли дівчинка була зовсім маленькою, але Еліна пам'ятає, що мама гарно співала та мріяла про велику сцену.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала, як виглядала у 17, змусивши ревнувати нового бойфренда.

Як повідомляла Politeka, глядачі обурені, як вирішили долю команди Вакарчука, який пішов із "Голосу країни".

Також Politeka писала, що Сморигін з "Дизель шоу" склав іспит на знання української мови.