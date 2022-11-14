Популярний український комік білоруського походження та актор студії "Дизель шоу" Євген Сморигін, який уже понад десять років живе та працює в Україні, склав іспит на знання української мови. І результати справді вражають – він набрав 97 балів із 100 можливих.

Фотографію Євгена в ошатному костюмі та інформацію про його успіх опублікували на сторінці "Дизель шоу" в Instagram. А на сайті проекту є коментар актора. За його словами, він міг отримати українське громадянство іншим шляхом – через те, що одружений з українкою 13 років, тут живе і займає проукраїнську позицію у війні з росією. Однак для цього йому потрібно було поїхати до Білорусі для оформлення документів.

"Цей іспит необхідний для здобуття українського громадянства. Я міг зробити інакше – по дітях та дружині, з якою 13 років у шлюбі. Але для цього мені потрібно було б їхати до Білорусі та змінювати паспорт. Він видається з іншою формою, яка засвідчує, що я поїхав за кордон. Але я не можу туди поїхати, бо не впевнений, чи дадуть мені повернутися", - розповів Сморигін.

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