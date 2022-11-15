В ефір вийшов черговий випуск вокального проекту «Голос країни», записаний ще до повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

Таким чином, українці дізналися, хто з учасників «Голосу країни», пройшовши етап Нокатути, отримав право на участь у прямих ефірах.

Нагадаємо, що тренерами цього сезону стали Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук. Однак після повномасштабного військового вторгнення лідер гурту «Окена Ельзи» прийняв рішення відмовитись від своєї участі у «Голосі» та зосередитися на благодійних концертах та на поїздках на фронт, щоб музикою підтримати українських захисників.

Таким чином, для глядачів ще й зберігалася інтрига, що буде з командою Вакарчука.

І ось стало відомо, що нового тренера не буде, а артисти, яких обрав Вакарчук та які пройшли у прямі ефіри, будуть розподілені у команди інших тренерів.

Так, Аліє Хаджабадінова потрапила до команди Наді Дорофєєвої, Ганна Кіндзерська до Олі Полякової, а Михайло Цар тепер у команді Потапа.

У свою чергу, деякі глядачі без захоплення прийняли це рішення. Так, деякі висловилися за те, щоб заради цілої команди було запрошено іншого тренера, а інші ж зізналися, що їх засмутив відхід Вакарчука.

«Шкода команду Вакарчука, а Потап навіть не вийшов в ефір», «Дуже шкода, що Вакарчук відмовився. Дуже сильні учасники! Це його вибір, він мав надію та надію на перемогу. Як вчинити з його учасниками, треба було спитати Вакарчука. Можливо, він би порадив, як вчинити. А робити лотерею з учасників це принизливо. Вони точно такого відношення не заслуговують», «Нормально, учасників розподілили, грубо кажучи "методом тику". Наче товар якийсь....», «Ну таке….», - обговорюють несподіваний поворот у шоу телеглядачі.

Нагадаємо, Тіна Кароль раптом з'явилася в «Голосі країни», але вже у новій ролі.

Також повідомлялося, що Потап, який тільки недавно повернувся в Україну, був помічений у Берліні.

Крім того, Politeka.net писала, що раніше Вакарчука підтримали у його рішенні піти із шоу заради того, щоб бути корисним країні та воїнам.