Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка після 10 років стосунків із Дантесом вирішила з ним розійтися. А нещодавно стало відомо, що артистка пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. У той же час Дантес вирішив не відставати, розпочавши стосунки з колишньою дружиною екс-найкращого друга Миші – Дашею. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Дорофєєва показала, як виглядала у 17 років.
"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс родман палить на мої сідниці. По-четверте, на фото Денніс Родман", - сказала Надя.
"Як вам?" - додала зірка, пропонуючи прокоментувати.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Швидше, ніж усі очікують": в Офісі президента спрогнозували державний переворот у Кремлі
Почорнілі вікна, з'їхалися "швидкі" та поліція: фото та подробиці з місця сильного вибуху у Києві
Потапа, який нещодавно повернувся до України, зняли у Берліні: "Гоп, ца-ца!"
"Бойові дії посиляться": озвучено ймовірний сценарій війни на найближчі місяці
"Блін, якого біса Денніс Родман палить на зад моєї малої?", - написав новий бойфренд Дорофєєвої Михайло Кацурін.
"Ревнує", - написала у відповідь Надя, поставивши смайлик сміху.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва відкрила таємницю нової пісні, потішивши українців.
А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував боротьбу з Пушкіним
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва зворушила кадрами з українськими воїнами після звільнення Херсона.