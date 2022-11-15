Співачка Надя Дорофєєва показала, як виглядала у 17 років, змусивши ревнувати свого нового бойфренда Михайла Кацуріна.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка після 10 років стосунків із Дантесом вирішила з ним розійтися. А нещодавно стало відомо, що артистка пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. У той же час Дантес вирішив не відставати, розпочавши стосунки з колишньою дружиною екс-найкращого друга Миші – Дашею. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Дорофєєва показала, як виглядала у 17 років.

"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс родман палить на мої сідниці. По-четверте, на фото Денніс Родман", - сказала Надя.

"Як вам?" - додала зірка, пропонуючи прокоментувати.

"Блін, якого біса Денніс Родман палить на зад моєї малої?", - написав новий бойфренд Дорофєєвої Михайло Кацурін.

"Ревнує", - написала у відповідь Надя, поставивши смайлик сміху.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва відкрила таємницю нової пісні, потішивши українців.

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