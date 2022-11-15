Украинская певица Элина Иващенко, которая стала популярной после победы в проектах "Голос.Дети" и "Х-Фактор", а также совместного хита с Олегом Винником, сообщила о трагедии.

Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары в Киевской области Украины. Девушка является сиротой, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой.

15 ноября на своей странице в Instagram 20-летняя артистка сообщила трагическое известие: умер ее дедушка. В сторис Элина разместила архивное фото с отдыха, на котором еще ребенком позирует вместе с бабушкой и дедушкой.

"Мой дедушка... Сегодня ушел в вечность не только ты, но и мое детство...", - трогательно подписала фотографию Иващенко.

Кроме того, певица опубликовала лаконичный пост, в котором под черным фоном написала просто "Дед...".

Поклонники звезды "Х-фактора" та "Голос країни" в комментариях выражают ей свои соболезнования и поддержку:

"Искренне сочувствую тебе 😢 Держись. Царство небесное твоему дедушке 🙏🕯️";

"Боже. Как же больно. У Вас был замечательный Дед. Меня тоже вырастили дед и бабушка. Сочувствую Вам";

"Царство небесное! Вечный покой....";

"очень больно это слышать.. сочувствую тебе..держись";

"Помню еще из "Голоса.Дети", когда он сидел и болел за тебя. Царство ему небесное".

Элина Иващенко стала популярной после того, как в 2016 году пришла на проект Голос.Дети-3, чтобы осуществить мечту своей матери. Ее не стало, когда девочка была совсем маленькой, но Элина помнит, что мама хорошо пела и мечтала о большой сцене.

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