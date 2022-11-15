Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич щодня розповідає в Інстаграм про себе, ділиться різними історіями та вражає кадрами. На цей раз артистка розповіла про нову для себе планову процедуру.
«Розкажу, що завтра на мене чекає. А саме – інноваційна процедура. Склади, яким мені робитимуть ламінування вій, пройшли перші у світі офтальмологічні тести та повністю безпечні для здоров'я.
Я надихнулася і вже багато дізналася про процедуру. Підійде тим, хто любить природність. Це формула створення ідеального погляду. Будуть дуже доглянутими та захоплять увагу з першого погляду» - похвалилася Злата.
Також Злата часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото, а у підписі до нього побажала на добраніч.
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Як видно, на новій фотографії Злата знята в цікавій локації з густою соковитою зеленню за панорамним вікном.
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