Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич каждый день рассказывает в Инстаграм о себе, делится различными историями и впечатляет кадрами. В этот раз артистка рассказала о новой для себя плановой процедуре.

«Расскажу, что завтра на меня ждет. А именно – инновационная процедура. Составы, которым мне будут делать ламинирование ресниц, прошли первые в мире офтальмологические тесты и полностью безопасны для здоровья.

Я вдохновилась и уже много узнала о процедуре. Подойдет для тех, кто любит естественность. Это формула создания идеального взгляда. Будут очень ухоженными и захватят внимание с первого взгляда» - похвасталась Злата.

Также Злата часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото, а в подписи к нему пожелала спокойной ночи.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации с густой сочной зеленью за панорамным окном.

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в романтичном образе изумила видом после смены стиля: "Француженка Злата".

Также Politeka писала, что Джамала появилась на улицах Польши, поразив естественной красотой: "Есть люди, которые без косметики красивые".