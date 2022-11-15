Популярна українська "Холостячка", відома актриса Ксенія Мішина активно показує у соціальній мережі своє життя, процес розвитку особистості, тренування та багато іншого. Вона намагається наголосити на тому, як зараз проходять її будні і чим вона займається - про зйомки та майбутню роль у серіалі вона також не забула.

На цей раз Ксенія порадувала шанувальників кадрами зі спортзалу, зауваживши, що заняття даються нелегко і вона теж втомлюється. Через перерву з активними тренуваннями артистці стало важко справлятися з колишнім режимом, але вона має намір повернути і потрібну форму і звичку активно займатися.

"Включаю спорт-режим" - зауважила Мішина.

Раніше Ксенія вже розповідала, що вона теж незадоволена фігурою, працює над собою і їй є що підправляти, тому вона ходить на масаж, ендосферу та багато іншого.

Також артистка любить ділитися секретами натхнення та краси.

«Тобі не завжди потрібний план! Іноді потрібно просто видихнути, повірити, відпустити. І побачити, що станеться! - Написала загадково Ксенія під серією кадрів з невеликого відпочинку.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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