Популярна українська "Холостячка", відома актриса Ксенія Мішина активно показує у соціальній мережі своє життя, процес розвитку особистості, тренування та багато іншого. Вона намагається наголосити на тому, як зараз проходять її будні і чим вона займається - про зйомки та майбутню роль у серіалі вона також не забула.
На цей раз Ксенія порадувала шанувальників кадрами зі спортзалу, зауваживши, що заняття даються нелегко і вона теж втомлюється. Через перерву з активними тренуваннями артистці стало важко справлятися з колишнім режимом, але вона має намір повернути і потрібну форму і звичку активно займатися.
"Включаю спорт-режим" - зауважила Мішина.
Раніше Ксенія вже розповідала, що вона теж незадоволена фігурою, працює над собою і їй є що підправляти, тому вона ходить на масаж, ендосферу та багато іншого.
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Також артистка любить ділитися секретами натхнення та краси.
«Тобі не завжди потрібний план! Іноді потрібно просто видихнути, повірити, відпустити. І побачити, що станеться! - Написала загадково Ксенія під серією кадрів з невеликого відпочинку.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
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