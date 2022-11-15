Популярная украинская "Холостячка", известная актриса Ксения Мишина активно показывает в социальной сети свою жизнь, процесс развития личности, тренировки и многое другое. Она старается подчеркнуть то, как сейчас проходят ее будни и чем она занимается - про съемки и будущую роль в сериале она также не забыла.
В этот раз Ксения порадовала поклонников кадрами из спортзала, подметив, что занятия дааются нелегко и она тоже устает. Из-за перерыва с активными тренировками артистке стало тяжело управляться с прежним режимом, но она намерена вернуть и нужную форму и саму привычку активно заниматься.
"Включаю спорт-режим" - подметила Мишина.
Ранее Ксения уже рассказывала, что она тоже недовольна фигурой, работает над собой и ей есть что подправлять, поэтому она и ходит на массаж, эндосферу и многое другое.
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Также артистка любит делиться секретами вдохновения и красоты.
«Тебе не всегда нужен план! Иногда нужно просто выдохнуть, поверить, отпустить. И увидеть, что произойдет! – написала загадочно Ксения под серией кадров из небольшого отдыха.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео