Популярна американська співачка Брітні Спірс продовжує хвилювати фанатів своїми витівками та незвично відвертими постами з висловлюваннями про свою родину. При цьому артистка намагається ділитися фото та відео якнайчастіше, тоді як в Інстаграм її критикують за помітну "несвіжість".

Більшості кадрів Брітні від кількох днів до кількох тижнів, що непокоїть фанатів. Вони все частіше звертають увагу на те, як вона виглядає і що каже. Проте танці Спірс, що бентежать, не залишаються без уваги.

«Більше про очі... наче жорстоке поводження повністю поставило її мозок у безвихідь. Вона просто на зв'язку, незважаючи ні на що; поки ми думаємо, що вона не в своєму розумі, вона живе так, як хоче, без папараці; Я просто сподіваюся, що вона щаслива; Досить топа-метелика та низу купального костюма. Вам безперечно потрібен стиліст ...; Цікаво, чи стирають сорочку; один і той самий дивний танець знову і знову» - пишуть у мережі.

Зараз співачка вільна від їхнього контролю і задумалася про своє минуле. Також вона вирішила налагодити перерване спілкування із синами. Про це повідомили інсайдери HollywoodLife .

Як можна було помітити, останнім часом Спірс не показувала зайвого та намагалася демонструвати лише архівні ролики. Багатьом стало цікаво, чому зірка поставила на паузу відвертий контент.

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