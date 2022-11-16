Популярна американская певица Бритни Спирс продолжает волновать фанатов своими выходками и непривычно откровенными постами с высказываниями о своей семье. При этом артистка старается делиться фото и видео как можно чаще, в то время как в Инстаграм ее критикуют за заметную "несвежесть".

Большинству кадров Бритни от нескольких дней до нескольких недель, что беспокоит фанатов. Они все чаще обращают внимание на то, как она выглядит и что говорит. Однако смущающие танцы Спирс не остаются без внимания.

«Больше о глазах... как будто жестокое обращение полностью поставило ее мозг в тупик. Она просто на связи, несмотря ни на что; пока мы думаем, что она не в своем уме, она живет так, как хочет, без папарацци; Я просто надеюсь, что она счастлива; Хватит топа-бабочки и низа купального костюма. Вам определенно нужен стилист…; Интересно, стирают ли рубашку; один и тот же странный танец снова и снова» - пишут в сети.

Сейчас певица свободна от их контроля и задумалась о своем прошлом. Также она решила наладить прерванное общение с сыновьями. Об этом поделились инсайдеры HollywoodLife.

Как можно было заметить, в последнее время Спирс не показывала лишнего и старалась демонстрировать только архивные ролики. Многим стало интересно, почему же звезда поставила на паузу откровенный контент.

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