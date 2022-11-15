Як повідомляє Politeka.net, 15 листопада російські війська знову випустили ракети у мирних містах України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, станом на 17:00 зафіксовано 85 ракет – це більше, ніж під час найбільшої масованої атаки 10 жовтня.
Популярна ведуча Леся Нікітюк під час повітряної тривоги ховалася в укритті, проте дуже хвилювалася за племінників, що знаходилися в підвалі. Про це вона повідомила у Instagram.
Леся Нікітюк зазначила, що її племінники сиділи в укритті, дуже замерзли та хотіли їсти.
"Я не можу їх забрати, бо чекаю закінчення тривоги і сиджу в укритті на іншому кінці міста. Ублюдки, я ніколи вам цього не пробачу. І якщо мені ще раз хтось напише щось на кшталт "чому ви всіх під один гребінець", просто збережіть собі цю stories назавжди! Тому що я вас ненавидітиму завжди. Ви морок! Ви раби! Ви дно", – резюмувала ведуча Леся Нікітюк.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Є гіркий присмак": зірка "1+1" Падалко висловилася про поїздку Зеленського до Херсона
Пішли разом гуляти і не повернулись: на Київщині зникли 16-річні подруги
Дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, що зробили тренування з її фігурою: "Дуже важко"
Мішель Андраде після розриву з Потапом зізналася, як змінилося її життя: "Раніше вони зі мною..."
Варто зазначити, що першого дня війни Леся Нікітюк організувала для українських переселенців притулок в одній зі шкіл Хмельницького. Вона допомагала людям з пошуком житла та харчування.
Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.
Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.
Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.