Популярная ведущая Леся Никитюк во время воздушной тревоги пряталась в укрытии, однако очень волновалась за находившихся в подвале племянников.

Как сообщает Politeka.net, 15 ноября российские войска снова выпустили ракеты по мирным городам Украины. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, по состоянию на 17:00 зафиксировано 85 ракет - это больше, чем во время самой крупной массированной атаки 10 октября.

Популярная ведущая Леся Никитюк во время воздушной тревоги пряталась в укрытии, однако очень волновалась за находившихся в подвале племянников. Об этом она сообщила в Instagram.

Леся Никитюк отметила, что ее племянники сидели в укрытии, очень замерзли и хотели кушать.

"Я не могу их забрать, потому что жду окончания тревоги и сижу в укрытии на другом конце города. Ублюдки, я никогда вам этого не прощу. И если мне еще раз кто-то напишет что-то вроде "почему вы всех под одну гребенку", просто сохраните себе эту stories навсегда! Потому что я вас буду ненавидеть всегда. Вы мрак! Вы рабы! Вы дно", – резюмировала ведущая Леся Никитюк.

Стоит отметить, что в первый день войны Леся Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.



Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.