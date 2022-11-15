Вона закликала Світлану Тарабарову пройти в укриття, адже бачила ракету, що летіла в небі. Після цих слів подруга співачки почула вибух.

Як повідомляє Politeka.net, масований ракетний обстріл столиці України 15 листопада застали мешканці столиці та зірки шоу-бізнесу. Українська артистка Світлана Тарабарова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як її подруга опинилася неподалік вибуху, який російські окупанти завдали сьогодні Києвом.

Під час повітряної тривоги, яка лунала через масовану російську атаку по всій Україні, виконавиці зателефонувала подруга. Вона закликала Світлану Тарабарову пройти в укриття, адже бачила ракету, що летіла в небі. Після цих слів подруга співачки почула вибух.

"Дзвінок: "Ховайся, я бачила ракети. Ого! Вибух! Я бачила вогонь! Три хвилини із нашого життя. "Привіт, реальність", - написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова поділилася, що й досі не може звикнути до прильотів. Вона завжди намагається стримувати свої емоції та не панікувати, адже носить дитину під серцем.

"Щоразу мозок не може зрозуміти, що це взагалі відбувається. Але я навчилася не лякатися, тому що не маю права зайвий раз переживати, дитина все відчуває і потім ще гірше", - додала знаменитість.



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