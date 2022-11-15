Она призвала Светлану Тарабарову пройти в укрытие, ведь видела летевшую в небе ракету. После этих слов подруга певицы услышала взрыв.

Как сообщает Politeka.net, массированный ракетный обстрел столицы Украины 15 ноября застали жители столицы и звезды шоу-бизнеса. Украинская артистка Светлана Тарабарова рассказала на своей странице в Instagram, как ее подруга оказалась недалеко от взрыва, который российские кафиры нанесли сегодня по Киеву.

Во время воздушной тревоги, раздававшейся из-за массированной российской атаки по всей Украине, исполнительнице позвонила подруга. Она призвала Светлану Тарабарову пройти в укрытие, ведь видела летевшую в небе ракету. После этих слов подруга певицы услышала взрыв.

"Звонок: "Прячься! Я видела ракеты. Ого! Взрыв! Я видела огонь! Три минуты из нашей жизни. Привет, реальность", – написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова поделилась, что до сих пор не может привыкнуть к прилетам. Она всегда пытается сдерживать свои эмоции и не паниковать, ведь носит ребенка под сердцем.

"Каждый раз мозг не может понять, что это вообще происходит. Но я научилась не пугаться, потому что не имею права лишний раз переживать, ребенок все чувствует и потом еще хуже", — добавила знаменитость.



Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.



