Як поділилася Раміна Есхакзай, через переживання на тлі критики у неї з'явилися розлади харчової поведінки, але були й інші страшніші наслідки.

Українська блогерка та ведуча Раміна Есхакзай дуже важко справляється з хейтом і має певні проблеми. Більше того, вона думала про те, щоб покінчити життя самогубством. У цьому вона зізналася під час інтерв'ю на ютуб-каналі "Палає".

Як поділилася Раміна Есхакзай, через переживання на тлі критики у неї з'явилися розлади харчової поведінки. Але під час війни ситуація посилилася — у зірки навіть з'явилися думки про те, щоб накласти на себе руки. За словами блогерки, тепер вона намагається згадувати лише ті слова, які їй кажуть авторитетні для неї люди.

"Як ще це критика, а не допомога, то я просто боюся. Реакція - булімія раніше була, зараз це розлад харчової поведінки. Коли під час війни мене хейтіли, було бажання вчинити самогубство", - заявила Раміна Есхакзай.

Вона також серйозно сказала, що не вважає себе за розумну дівчину. Також Раміна Есхакзай не приховує, що не вступає в дискусію з героями своїх інтерв'ю, оскільки не у всіх сферах компетентна.

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