Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай очень тяжело справляется с хейтом и имеет определенные проблемы. Более того, она думала о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. В этом она призналась во время интервью на ютуб-канале "Палає".
Как поделилась Рамина Эсхакзай, из-за переживаний на фоне критики у нее появились расстройства пищевого поведения. Но во время войны ситуация усугубилась — у звезды даже появились мысли о том, чтобы покончить с собой. По словам блоггерши, теперь она пытается вспоминать только те слова, которые ей говорят авторитетные для нее люди.
"Как еще это критика, а не помощь, то я просто боюсь. Реакция — булимия раньше была, сейчас это расстройство пищевого поведения. Когда во время войны меня хейтили, было желание совершить самоубийство", — заявила Рамина Эсхакзай.
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Она также серьезно сказала, что не считает себя умной девушкой. Также Рамина Эсхакзай не скрывает, что не вступает в дискуссии с героями своих интервью, поскольку не во всех сферах компетентна.
Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".
Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.
Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.