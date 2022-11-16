На своїй сторінці в Instagram ведуча зробила підбірку головних новин на 265 день повномасштабної війни.

По-перше, Падалко відзначила, що вперше від початку повномасштабного вторгнення росіі в Україну, російські ракети влучили в територію іншої країни і вбили двох людей. Під час найбільшої ракетної атаки, коли росія випустила 15 листопада майже 100 ракет по Україні, переважно по інфраструктурних об’єктах, дві ракети впали у польському місті Пщеводув, неподалік кордону.

Сам інцидент може бути підставою для колективної відповіді НАТО, оскільки під удар потрапила країна-член альянсу. Втім, заяви самої Польщі поки дуже обережні, а Сполучені Штати заявили, що ведуть консультації із польськими колегами. Росіяни традиційно все заперечують.

Ракетний обстріл України призвів до влучання у 15 інфраструктурних об’єктів. Житомир, Львів, Київ, Харків мають відчутні проблеми із енергопостачанням. В столиці довелося зупинити «червону» гілку метро. Дві ракети в столиці влучили в житлові будинки на Печерську. Очільник Київщини закликає готуватися до тривалих вимкнень світла. Перебої зі світлом зараз практично в усіх областях.

Крім того, Марічка Падалко додала, що «Мінська-3 не буде». Це головний посил виступу Зеленського перед учасниками G20, де президент окреслив 10 пунктів врегулювання війни, головний пунктом якого є повне виведення російських військ з усієї території України. Росія таку позицію Києва повністю не сприймає.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.