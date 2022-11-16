На своей странице в Instagram ведущая сделала подборку главных новостей на 265-й день полномасштабной войны.

Прежде всего, Падалко отметила, что впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, российские ракеты попали в территорию другой страны и убили двух человек. Во время самой большой ракетной атаки, когда россия выпустила 15 ноября почти 100 ракет по Украине, преимущественно по инфраструктурным объектам, две ракеты упали в польском городе Пшеводов, недалеко от границы.

Сам инцидент может служить основанием для коллективного ответа НАТО, поскольку под удар попала страна-член альянса. Однако заявления самой Польши пока очень осторожны, а Соединенные Штаты заявили, что ведут консультации с польскими коллегами. Россияне традиционно все отрицают.

Ракетный обстрел Украины привел к попаданию в 15 инфраструктурных объектов. Житомир, Львов, Киев, Харьков испытывают ощутимые проблемы с энергоснабжением. В столице пришлось остановить «красную» ветку метро. Две ракеты в столице попали в жилые дома на Печерске. Глава Киевской области призывает готовиться к длительным отключениям света. Перебои со светом сейчас практически во всех областях.

Кроме того, Маричка Падалко добавила, что "Минска-3 не будет". Это главный посыл выступления Зеленского перед участниками G20, где президент наметил 10 пунктов урегулирования войны, главным пунктом которого является полный вывод российских войск со всей территории Украины. Россия подобную позицию Киева полностью не воспринимает.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.