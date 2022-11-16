Як повідомляє Politeka.net, у вівторок, 15 листопада, під час масованої атаки України росією на території Польщі впали російські ракети. Те, що це дійсно ракети виробництва росії підтвердило польське МЗС, що викликало посла росії.

На цю новину емоційно відреагувала українська співачка Злата Огневич, яка записала звернення до своїх Instagram-Stories .

"Я в глибокому шоці через новини з Польщі. Туди прилетіли ракети. Ми з вами живемо в історичний момент, бо далі все може бути дуже серйозним. І я вірю, що це серйозне буде на користь України та всього демократичного світу, який хоче жити у цивілізованому світі", - відреагувала Злата Огневич на новини з Польщі.

При цьому виконавиця боїться, що жодної реакції не буде і росія знову вийде сухою із води.

"Якщо вже після цих прильотів НАТО не відповість, я вже не знаю, що має статися, щоб вони нарешті почали діяти... Що це за й*баний п*здец. Мирні люди живуть собі, нікого не чіпають, а в них летять ракети... 21 століття, гей, що з тобою?", - додала Злата Огневич.

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