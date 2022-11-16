Как сообщает Politeka.net, во вторник, 15 ноября, во время массированной атаки Украины россией на территории Польши рухнули российские ракеты. То, что это действительно ракеты производства рф подтвердил польский МИД, вызвавший посла россии.

На эту новость эмоционально отреагировала украинская певица Злата Огневич, которая записала обращение в своих Instagram-Stories.

"Я в глубоком шоке из-за новостей из Польши. Туда прилетели ракеты. Мы с вами живем в исторический момент, потому что дальше все может быть очень серьезно. И я верю, что это серьезное будет в пользу Украины и всего демократического мира, который хочет жить в цивилизированном мире", - отреагировала Злата Огневич на новости из Польши.

При этом исполнительница боиться, что никакой реакции не будет и россия снова выйдет сухой из воды.

"Если уже после этих прилетов НАТО не ответит, я уже не знаю, что должно случиться, чтобы они наконец начали действовать... Что это за й*баный п*здец. Мирные люди живут себе, никого не трогают, а в них летят ракеты... 21 век, эй, что с тобой?", - добавила Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.