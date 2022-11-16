Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як сама нещодавно потрапила під обстріл.

"Кожного дня ми ховаємось від ракетних обстрілів, дивимось частіше в небо, бачимо в пташиних зграях безпілотники. Але особливо гостро ракетні обстріли відчувають ті, хто живе поруч з лінією фронту. Я відчула це на собі, коли нещодавно їздила в Донецьку область підтримати військових концертами", — пише Огнєвіч.

Компанію Златі склали також артисти Арсен Мірзоян та Олександр Лозовський.

"Під час концерту в нашому периметрі впала касетна бомба (я чула вибух), світло відключилось. Але ми не розгубились і продовжили співати просто під гітару. Для військових- це норма, але для мене, людини з глибокого тилу- ні. Потім, вночі були «салюти» від працюючої арти на горизонті, я все бачила на власні очі, вибухи чулися цілу ніч. Там навіть повітря якесь інше… Все дуже близько, відчуття загострюються, інакше сприймається реальність. Якщо мене спитають: «чи поїхала би знову?» ТАК 🙌🏼 І поїду, і буду підтримувати", — наголосила співачка.

Злата Огнєвіч також закликала всіх вірити в Україну й не здаватися.

"Ми вже стільки всього пройшли, ми впораємось, бо маємо СИЛИ. І, будь ласонька, донатьте на ЗСУ. Наші військові— Боги війни і я хочу, щоб про них писали книги і знімали кіно. І так буде ♥️", — додала артистка.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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