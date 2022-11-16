В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, как сама недавно попала под обстрел.



"Каждый день мы прячемся от ракетных обстрелов, смотрим чаще в небо, видим в птичьих стаях беспилотники. Но особенно остро ракетные обстрелы чувствуют живущие рядом с линией фронта. Я почувствовала это на себе, когда недавно ездила в Донецкую область поддержать военных концертами", - пишет Огневич.

Компанию Злате составили также артисты Арсен Мирзоян и Александр Лозовский.

"Во время концерта в нашем периметре упала кассетная бомба (я слышала взрыв), свет отключился. Но мы не растерялись и продолжили петь прямо под гитару. Для военных- это норма, но для меня, человека из глубокого тыла - нет. Ночью были «салюты» от работающей арты на горизонте, я все видела своими глазами, взрывы слышались всю ночь. Там даже воздух какой-то другой… Все очень близко, ощущения обостряются, иначе воспринимается реальность. Если меня спросят: «поехала бы снова?» ДА 🙌🏼 И поеду, и буду поддерживать", — подчеркнула певица.

Злата Огневич также призвала всех верить в Украину и не сдаваться.

"Мы уже столько всего прошли, мы справимся, потому что имеем СИЛЫ. И, пожалуйства, донатьте на ВСУ. Наши военные— Боги войны и я хочу, чтобы о них писали книги и снимали кино. И так будет ♥️", — добавила артистка.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.