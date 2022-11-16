Катерина Осадча перебуває у тіньовому бані через те, що висвітлює події в Україні та підтримує українців.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катерина Осадча нагадала, що про війну мовчати не можна, навіть якщо соцмережі тримають тебе у темному куполі. Знаменитість поскаржилася на своїй сторінці в Instagram, що знову знаходиться в тіньовому бані та розповіла, що взагалі про це думає.



Катерина Осадча перебуває у тіньовому бані через те, що висвітлює події в Україні та підтримує українців. Тіньовий бан — це спосіб блокування, коли користувач може створювати нові публікації, але їх не бачать інші люди.

"Якщо співтовариство вважає, що коли нашу країну закидають ракетами, ми повинні постити котиків, тарілки з молекулярною фігнею, жовті листочки, то така спільнота можете йти на*й", - відреагувала Катерина Осадча.

Телеведуча додала, що якщо у світі немає сил протистояти, то у нас вистачить сил боротися, а якщо у них не думають про дипломатію та толерантність, то у нас навпаки. І так сталося, що наш будинок опинився у війні вже 8 місяців.

"Якщо у світі вважають, що "наша хата скраю", то наша хата по самому центру і вона палає ось уже майже 9 місяців, під сумні погляди тих, хто скраю. Так, вони підносять вогнегасники, але стільки, щоб не погасло. Це не мова ворожнечі, це мова люті", – доповнила Катерина Осадча.

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