Конфлікт між продюсером Ігорем Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським триває вже не перший рік.

І, схоже, найближчим часом не вщухне. У своєму новому інтерв'ю співак, коментуючи стосунки з екс-продюсером, навіть перейшов на лайку.

Козловський пригадав, як недавно Кондратюк порадив йому продати орден і виручені грошей віддати йому.

"Мені він винен купу грошей по судах. Може, продасть орден і віддасть борг?" - заявив недавно Кондратюк.

Нагадаємо, влітку Віталію Козловському указом президента дали орден за заслуги ІІІ ступеня. Як потім зізнався артист, про орден він дізнався від свого менеджера, оскільки перебував у США.

«Моє перше питання було: "А гроші нам за це дадуть?" Вона каже: "Ні, тільки медаль". Я спитав за гроші, не тому, що я такий меркантильний, а тому, що я нічого зараз не заробляю. Тільки їжджу. Я зараз роблю свою справу як художник, який пише свої картини не на продаж», - говорив Козловський, коментуючи нагороду.

Тепер Козловський відреагував на пропозицію Кондратка, що робити з орденом. За словами співака, 10 років, як його екс-продюсер продовжує його жахати.

"Він зараз дає мені пораду – йди, продай медаль і віддай мені гроші? Я прийду до нього, кину цю медаль йому в пиксок, нехай сам продає і забирає собі гроші. Кінчений! Все!" – вилаявся співак.

Раніше Козловський називав Кондратюка підлою людиною.

За словами артиста, його батько хворів і помер передчасно саме через переживання.

"Він мені говорив: "Сину, я бачу цю несправедливість, але нічого не можу зробити", - говорив у своєму інтерв'ю Козловський.

Нагадаємо, раніше ображений на Козловського Кондратюк розповів про українського співака, який талановитіший, ніж Віталій.

Крім того, як писала Politeka.net, Кондратк зізнався, за які гроші зараз живе.