Конфликт между продюсером Игорем Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским длится уже не первый год.

И, похоже, в ближайшее время не утихнет. В своем новом интервью певец, комментируя отношения с экс-продюсером, даже перешел на ругательства.

Козловский припомнил, как недавно Кондратюк посоветовал ему продать орден и вырученняе деньги отдать ему.

«Мне он должен кучу денег по судам. Может, продаст орден и отдаст долг?" – заявил недавно Кондратюк.

Напомним, летом Виталию Козловскому указом президента присвоили орден за заслуги III степени. Как потом признался артист, об ореден он узнал от своего менеджера, так как находился в США.

«Мой первый вопрос был: "А деньги нам за это дадут?". Она говорит: "Нет, только медаль". Я спросил за деньги, не потому, что я так меркантилен, а потому, что я ничего сейчас не зарабатываю. Только езжу. Я сейчас делаю свое дело как художник, пишущий свои картины не для продажи», - говорил Козловский, комментируя награду.

Теперь же Козловский отреагировал на предложение Кондратка, что делать с орденом. По словам певца, 10 лет, как его экс-продюсер продолжает его кошмарить.

«Он сейчас дает мне совет – иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу эту медаль ему в морду, пусть сам продает и забирает себе деньги. Конченый! Все!" – выругался певец.

Ранее Козловский называл Кондратюка подлым человеком.

По словам артиста, его отец болел и умер преждевременно именно из-за переживаний.

«Он мне говорил: "Сын, я вижу эту несправедливость, но ничего не могу сделать», - говорил в своем интервью Козловский.

Напомним, ранее обиженный на Козловского Кондратюк рассказал об украинском певце, который более талантливый, чем Виталий.

Кроме того, как писала Politeka.net, Кондратк признался, на какие деньги сейчас живет.