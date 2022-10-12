Продюсер Ігор Кондратюк не вважає свого колишнього підопічного Віталія Козловського найцікавішим і найталановитішим з переможців телепроекта «Шанс».

Нагадаємо, між Кондратюк і Козловським вже 10 років точиться конфлікт через гроші. Кондратюк вимагає від співака величезну суму.

«На мені висять мільйони, які я маю йому заплатити. Я не можу скористатися своїми кредитними картками. Якщо на них «впаде» хоч якась сума, то вона одразу ж буде заарештована. 10 років він морально вбиває мене, мені совість не дозволила б так робити. Я розумію, якби Кондратюк мав інші можливості, і він був високопосадовцем, він би мене точно закотив у асфальт. Просто мене не було б», - говорив Козловський у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну.

Сам Кондратюк теж не забуває про цей борг і звинувачує Козловського, що той йому гроші не віддає. До речі, на його думку, цікавішим та талановитішим іншого переможця «Шансу» — Павла Табакова.

«Його пісні кращі, ніж у Віталія. Паша пише дитячі різдвяні мюзикли, які популярні у Львові. З точки зору музичного фаху Табакову нема рівних серед всіх переможців даного проєкту», - сказав Кондратюк в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, Павло Табаков - переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс", півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант", а також переможець телепроекту "Голос Країни-2" у команді Діани Арбеніної.

Учасник національного відбору до Євробачення-2011.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк також розповів, чи вдалося його родичам на Херсонщині врятуватись від окупантів.

Також Кондратюк розповідав, що у його дім під Києвом влучив снаряд від російського «Граду».

Крім того, як писала Politeka.net, Кондратк зізнався, на які гроші зараз живе.