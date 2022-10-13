Скандал между певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком тянется уже много лет.

Артист и продюсер, как известно, разошлись в 2012 году со скандалом. Кондратюк утверждает, что Козловский должен ему огромную сумму денег и подал на бывшего подопечного в суд, волокита продолжается до сих пор.

В своем интервью Рамине Эсхакзай Кондратюк снова напомнил Козловскому об этом долге и подсказал, где взять деньги.

«Он мне должен кучу денег и не отдает. Виталий платит копейки с какого-нибудь официального места, где он прописан. Я всегда за то, чтобы у Козловского было миллион корпоративов, и он наконец отдал долги. Может, он продаст свой орден, полученный от Зеленского, и вернет деньги…», - предложил Кондратюк.

Напомним, что недавно Козловский был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским Орденом «За заслуги» III ст.

Добавим, что летом этого года сам Козловский рассказывал, что долг не дает ему спокойно жить все 10 лет. По его словам, он продал родительскую квартиру во Львове и перевез папу в Киев, но в августе 2021 года папа певца умер. Тогда у него возникли мысли о продаже новой квартиры отца, чтобы расплатиться с Кондратюком, однако быстро понял, что этих денег не хватит.

«Кондратюк – подлый человек! Мой отец болел и умер преждевременно из-за переживаний. Он мне говорил: "Сын, я вижу эту несправедливость, но ничего не могу сделать", - говорил в своем интервью Козловский.

Также певец утверждает, что его бывший продюсер хочет получить не только долг, но дополнительно по 5 тысяч долларов за каждую песню. Мол, если Виталий Козловский хочет петь свои старые хиты, то он должен за это заплатить. По словам Козловского, он даже не пользуется банковскими картами, «потому что любая цифра, 100 гривен, 50, которые попадут на эту карту, сразу будут арестованы».

Сейчас во время войны Козловский потерял источник заработка и выступает на благотворительных концертах.

Напомним, что дом Кондратка попал под обстрел оккупантов.

Также сообщалось, что Игорь Кондратюк также рассказал, удалось ли его родственникам в Херсонской области спастись от оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк показал, во что россияне превратили его родной край.