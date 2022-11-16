Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", за кордоном не стримала емоцій.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк поділилася переживаннями після масованої ракетної атаки рф по Україні 15 листопада.

"Це прото жах…Сьогодні мені сумно і складно емоційно. Щодня прокидаєшся і збираєш себе по частинкам, пояснюєш собі, що падати не можна, але 100 ракет…просто всі ці старання перекреслює в один момент …", — пише вона.

Як зізнається Христина, перебуваючи за кордоном, вона щоразу дивиться на українців, які вимушено розкидані по різних містах і країнах, але продовжують докладати зусиль для допомоги Батьківщині.

"От реально нескорені, ми продовжуємо створювати щось, збирати кошти, донатити, влаштовувати благодійні вечори, та ще і посміхаємось крізь біль і сльози, бо весь світ дивиться на нас, просто як на супергероїв, але чому як???? Українці, то точно такі і є", — наголосила Горняк.





"Просто 24.02.2022 нас взяли і вирвали з нашого життя, з нашої зони комфорту і кинули в океан який дуже штормить, а ми пливемо і пливемо, а ми гребемо ще і підспівуємо!!!! Бляха, от просто без сліз не можу сьогодні… складно дуже, складно і несправедливо, але не можу втратити віру, бо знаю скільки зусиль кожен з нас докладає, щоб не пасти, а про те скільки зусиль щодня докладають захисники, щоб кожен громадянин України жив в мирі та спокої, та міг повернутись до свого дому, то взагалі неможливо уявити… тому тримаймось, як би складно нам не було…. Прошу вас…❤️", — додала дружина ведучого.

Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.