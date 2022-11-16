В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк поделилась переживаниями после массированной ракетной атаки рф по Украине 15 ноября.

"Это прото ужас... Сегодня мне грустно и сложно эмоционально. Каждый день просыпаешься и собираешь себя по частицам, объясняешь себе, что падать нельзя, но 100 ракет... просто все эти старания перечеркивают в один момент...", — пишет она.



Как признается Кристина, находясь за границей, она каждый раз смотрит на украинцев, вынужденно разбросанных по разным городам и странам, но продолжающих прилагать усилия для помощи Родине.

"Вот реально непокоренные, мы продолжаем создавать что-то, собирать средства, донатить, устраивать благотворительные вечера, да еще и улыбаемся сквозь боль и слезы, потому что весь мир смотрит на нас, просто как на супергероев, но почему как???? Украинцы то точно такие и есть", - подчеркнула Горняк.





"Просто 24.02.2022 нас взяли и вырвали из нашей жизни, из нашей зоны комфорта и бросили в океан очень штормящий, а мы плывем и плывем, а мы гребем еще и подпеваем! Бляха, вот просто без слез не могу сегодня… сложно очень, сложно и несправедливо, но не могу потерять веру, потому что знаю сколько усилий каждый из нас прилагает, чтобы не пасть, а о том сколько усилий ежедневно прилагают защитники, чтобы каждый гражданин Украины жил в мире и покое, и мог вернуться в свой дом, так вообще невозможно представить… поэтому держимся, как бы сложно нам ни было…. Прошу вас…❤️", — добавила жена ведущего.

Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк женаты с 2020 года, но недавно стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.