Як повідомляє Politeka.net, український артист Wellboy (справжнє ім'я – Антон Велбой) поділився з шанувальниками особистою трагедією. Сьогодні, 16 листопада, померла його прабабуся Варвара, яка була найкращою жінкою у його житті. Про особисту трагедію виконавець розповів на своїй сторінці в Instagram.

Wellboy додав архівне відео, на якому видно, як він приїжджав до будинку бабусі, і вона слухала його хіт "Гуси". У цей момент артист тримав рідну людину за руку. Ймовірно, ролик було знято ще до повномасштабного вторгнення, оскільки на ньому також екс-продюсер артиста – Юрій Бардаш. Він виявився зрадником і зараз на росії. Антон разом із Бардашем приїжджав у гості до бабусі. На той час їй був 91 рік.

"Бабусі Варі сьогодні не стало, кращих жінок я не зустрічав", - з сумом написав Антон Велбой на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі мережі в коментарях під відео висловлювали своє співчуття артистові: "Мені дуже шкода! У тебе була хороша бабуся", "З неї почалася велика історія, але без неї продовжиться! Дякую їй за тебе, в раю хоч без тривог", "Мої співчуття" , світла пам'ять", "Співчуваю брат".

Нагадаємо, що Wellboy у халатику влаштував запальні танці, вразивши Надю Дорофєєву.

-Як повідомляла Politeka, Wellboy дав вичерпну відповідь, що його пов'язує з Тіною Кароль.

Також Politeka писала, що Wellboy несподівано змінив зачіску після невдачі в Нацвідборі.