Как сообщает Politeka.net, украинский артист Wellboy (настоящее имя - Антон Велбой) поделился с поклонниками личной трагедией. Сегодня, 16 ноября, умерла его прабабушка Варвара, которая была лучшей женщиной в его жизни. Об личной трагедии исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
Wellboy добавил архивное видео, на котором видно, как он приезжал в дом бабушки, и она слушала его хит "Гуси". В этот момент артист держал родного человека за руку. Вероятно, ролик был снят еще до полномасштабного вторжения, поскольку на нем также экс-продюсер артиста – Юрий Бардаш. Он оказался предателем и сейчас на россии. Антон вместе с Бардашем приезжал в гости к бабушке. В то время ей был 91 год.
"Бабушки Вари сегодня не стало, лучших женщин я не встречал", - с грустью написал Антон Велбой на своей странице в Instagram.
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Пользователи сети в комментариях под видео выражали свое сочувствие артисту: "Мне очень жаль! У тебя была хорошая бабушка", "С нее началась великая история, но без нее продолжится! Спасибо ей за тебя, в раю хоть без тревог", "Мои соболезнования, светлая память", "Соболезную брат".
Напомним, что Wellboy в халатике устроил зажигательные танцы, впечатлив Надю Дорофееву.
Как сообщала Politeka, Wellboy дал исчерпывающий ответ, что его связывает с Тиной Кароль.
Также Politeka писала, что Wellboy неожиданно сменил прическу после неудачи в Нацотборе на Евровидение-2022.