Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук щодня показує, чим займається вдома, як ходить на тренування та якими процедурами балує себе. Ганна вирішила зайнятися активним схудненням, почала перетворювати себе та чесно зізнається – це дуже непросто.

Раніше артистка зауважила, що бажає скинути близько п'яти кілограм, проте її чоловік висловився проти – йому подобаються її форми тепер. Тим не менш, Саліванчук бажає збільшити стан шкіри.

Цього разу вона також показала процедуру, яка їй допоможе і не приховувала фігуру:

«Управління та зменшення ваги, антистрес терапія, усунення вікових проблем, очищення організму від токсин, швидке відновлення, відновлення енергетичного балансу», - повідомляє Ганна.

Більше того, артистка також приділяє багато часу масажу, заняттям у басейні, тренуванням та процедурам у салоні.

«Я вже думала, що готова до сайкл, але ще не встигаю, дуже важко. 45 хвилин і ти як після басейну! Піду поплаваю, щоб не думати про їжу… За тренування – 460 калорій! – поділилася враженнями Саліванчук

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