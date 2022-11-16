Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день показывает, чем занимается дома, как ходит на тренировки и какими процедурами балует себя. Анна решила заняться активным похудением, начала преображать себя и честно признается - это очень непросто.
Ранее артистка подметила, что желает сбросить около пяти килограмм, однако ее муж высказался против - ему нравятся ее формы теперь. Тем не менее, Саливанчук желает улучить состояние кожи.
В этот раз она также показала процедуру, которая ей в поможет и не скрывала фигуру:
«Управление и уменьшение веса, антистресс терапия, устранение возрастных проблем, очищениеи организма от токсин, быстрое восстановление, восстановление энергетического баланса», - сообщает Анна.
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Более того, артистка также уделяет много времени массажу, занятиям в бассейне, тренировкам и процедурам в салоне.
«Я уже думала, что готова к сайклу, но еще не успеваю, очень тяжело. 45 минут и ты как после бассейна! Пойду поплаваю, чтобы не думать о еде… За тренировку – 460 калорий! – поделилась впечатлениями Саливанчук
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.